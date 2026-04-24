Глава Екатеринбурга заверил: парад и салют на День Победы будут

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге пройдет с соблюдением всех традиций. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

«В этом году мы сохраним традиционную программу 9 Мая: она будет включать возложение цветов к памятникам и мемориалам, парад войск Екатеринбургского гарнизона, выставку ретротехники и многие другие полюбившиеся горожанам мероприятия. Особое место уделяем подготовке шествия «Бессмертного полка» – по решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера Екатеринбург вошел в число городов, удостоенных чести провести его в очном формате. Красочным завершением дня торжеств станут традиционный воинский салют и праздничный фейерверк. Я уверен, что один из главных для России праздников в Екатеринбурге пройдет достойно!» – написал Алексей Орлов на своих страницах в соцсетях.

В пресс-службе мэрии добавили, что праздник 9 Мая откроет торжественный ритуал «Память» – он пройдет в 08:00 на Широкореченском военно‑мемориальном комплексе.

Программа продолжится шествием колонны «Бессмертного полка» по главной улице города в 10:40. С 11:00 до 15:00 на улице Горького горожане смогут увидеть ретротехнику, а салют и фейерверк запустят в 22:00 с акватории Городского пруда.

С 14:00 на площади 1905 года в кинотеатре под открытым небом покажут лучшие советские военные фильмы.

Для удобства горожан на время празднования в центре города к 8 имеющимся туалетным модулям дополнительно установят 159 мобильных туалетных кабин, в том числе 8 – для людей с ОВЗ. Чтобы День Победы прошел чисто, коммунальщики выставят 128 контейнеров для мусора, а сразу после фейерверка оперативно выйдут на уборку города.

Добавим, что в апреле несколько раз отменяли репетиции прохода военной техники по городу. Это дало повод для разговоров, что парада на День Победы не будет. Однако сообщение мэрии опровергает эти слухи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

