Парад на День Победы в этот раз пройдет без техники

Парад на 9 Мая в этом году будет не совсем обычным. Он продлится всего 30 минут (вместо одного часа), и в нем не будет участвовать военная техника.
Как рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, такая директива пришла из Москвы.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что все традиционные мероприятия запланированы – и парад, и шествие «Бессмертного полка», и вечерний салют.
Екатеринбург, Елена Владимирова
