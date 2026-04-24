Парад на День Победы в этот раз пройдет без техники

Парад на 9 Мая в этом году будет не совсем обычным. Он продлится всего 30 минут (вместо одного часа), и в нем не будет участвовать военная техника.

Как рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, такая директива пришла из Москвы.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что все традиционные мероприятия запланированы – и парад, и шествие «Бессмертного полка», и вечерний салют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube