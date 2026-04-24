российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2026, 15:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Парад на День Победы в этот раз пройдет без техники

Парад на 9 Мая в этом году будет не совсем обычным. Он продлится всего 30 минут (вместо одного часа), и в нем не будет участвовать военная техника.

Как рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, такая директива пришла из Москвы.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что все традиционные мероприятия запланированы – и парад, и шествие «Бессмертного полка», и вечерний салют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,