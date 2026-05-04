В центре Екатеринбурге пройдет ночная репетиция парада Победы

В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 мая состоится репетиция парада в честь Дня Победы. Как сообщили в городской администрации, с 20:00 до 4:00 будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах.

В указанное время нельзя будет проехать:

– по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;

– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;

– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Также в обозначенный период на этих улицах запретят парковку.

Кроме того, с 20:00 5 мая до 02:00 6 мая запрещается движение на самокатах и других СИМ по дорогам и тротуарам в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный.

Как сообщал «Новый День», в этом году парад Победы на площади 1905 года будет проведен без участия военной техники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

