В День Победы екатеринбуржцев накормят солдатской кашей

В День Победы жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно поесть гречневой каши с мясом и выпить горячего чая в четырех полевых кухнях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 08:00 три точки откроются на улице Пушкина, на отрезке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Еще одна полевая кухня заработает с 10:00 возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

