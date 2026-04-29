ОК вновь запускает акцию «Цветок Победы» к 9 Мая

Социальная сеть «Одноклассники» запускает бесплатное мини-приложение «Цветок Победы», с помощью которого можно виртуально возложить цветы к мемориалам Великой Отечественной войны в 25 городах. В этом году проект стал масштабнее, в приложение добавлены места памяти на территориях зарубежных государств – Казахстана, Узбекистана, Германии, Белоруссии. Информационным партнером проекта выступила «Почта России».

«Цветок Победы» – проект на стыке онлайна и офлайна. В мини-приложении любой желающий может почтить память героев Великой Отечественной войны. Нужно только выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку «Возложить цветы». После этого пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени. Также в мини-приложении можно послушать истории про мемориалы – их подготовили «Одноклассники» совместно с экспертами Российского военно-исторического общества», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Социальная цель проекта – объединить миллионы людей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и поддержать народную традицию возлагать цветы к мемориалам. В проекте примут участие популярные авторы ОК: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев. Они проедут тысячи километров, чтобы посетить мемориалы и возложить цветы от имени участников акции «Цветок Победы», а еще напишут материалы о местах памяти и подвигах тех, кто их защищал.

10 мая авторы ОК примут участие в документальном проекте, посвященном акции «Цветок Победы». Они расскажут о своей миссии и прочитают истории, связанные с героями и событиями Великой Отечественной войны, которыми поделятся пользователи соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube