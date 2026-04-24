«Уральские авиалинии» дарят ветеранам бесплатные перелеты с 6 по 11 мая

В канун Дня Победы авиакомпания «Уральские авиалинии» традиционно дает возможность участникам Великой Отечественной войны бесплатно отправиться в гости к близким или посетить памятные места.

Как сообщили в пресс-службе УА, на период акции перелеты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны будут полностью бесплатными, один сопровождающий (тот, кто летит вместе с ветераном на одном рейсе), получает скидку 90% от тарифа.

Бронировать и покупать билеты по акции можно с 23 апреля по 11 мая 2026 года, срок самих перелетов – с 6 по 11 мая.

Оформить билеты можно только в собственных кассах и официальных представительствах «Уральских авиалиний». При себе нужно иметь паспорт гражданина России и удостоверение, подтверждающее статус ветерана или инвалида ВОВ (согласно ст. 14, 15, 17 Федерального закона «О ветеранах»). Сопровождающий оформляется одновременно с ветераном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

