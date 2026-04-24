Как менялся День Победы в Екатеринбурге (ФОТО)

Совсем скоро вся страна снова будет отмечать День Победы. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил, что в этом году все будет по-настоящему: с парадом, «Бессмертным полком» и вечерним салютом. «Новый День» решил вспомнить, как наш город праздновал 9 Мая в последние годы.

«Бессмертный полк» уже давно воспринимается екатеринбуржцами как непременная часть Дня Победы. Впервые эта акция состоялась на Урале в 2013 году. Было изготовлено более 3000 транспарантов с фотографиями ветеранов.

В 2014 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие порядка 10 тысяч человек – взрослые, школьники, студенты, пенсионеры. Ступив на площадь 1905 года, где на трибунах сидели ветераны, участники акции стали скандировать «Спасибо». Ветераны не смогли сдержать слез. В тот раз за парадом наблюдали чуть больше 5 тысяч участников войны. С тех пор их становилось меньше с каждым годом. Одновременно росло число участников «Бессмертного полка».

В 2015 году их было уже около 15 тысяч. Нововведением 2015 года стало участие в параде колонны участников боевых действий в Афганистане и Чечне.

В 2016 году кульминацией праздника стал авиапарад, в котором приняла участие авиация со всего ЦВО. Были задействована аэродромы Пермского края, Челябинской области и даже военная база Кант в Киргизии. Звено штурмовиков Су-25, прилетевших на парад, преодолело около 2500 километров.

«Бессмертный полк» прошел не только в городах, но и в глубинке. На Урале одним из самых многолюдных стало шествие в поселке Совхозный Белоярского округа – с самодельными портретами дедов и прадедов вышло почти все население. Особенно много среди участников оказалось детей и подростков 15-17 лет.

В 2017 году в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге приняли участие около 50 тысяч человек – погода не подкачала, было сухо и тепло. Правда, некоторых участников «отняли» другие акции – свой собственный полк прошел в Академическом районе, а представители Екатеринбургской епархии собрали собственную колонну, которая шла от Храма на Крови.

В 2018 году шествие колонны «Бессмертного полка» продолжалось больше часа – многотысячное море людей растянулось по проспекту Ленина на несколько километров. Когда голова колонны достигла Дворца молодежи, ее хвост еще не вывернул от места сбора на улице Толмачева. Несмотря на дождь, на улицы вышли боле 150 тысяч горожан.

Однако печальным выглядел тот факт, что до конца смотреть парад и шествие под ливнем остались только ветераны и труженики тыла, присутствовавшие на трибунах.

В 2019 году на парад впервые выехал мотоциклетный взвод на технике 40-х годов. Управляли «железными конями» байкеры из мотоклуба «Черные ножи». «Мы первый раз. Нас пригласили, нам выпало эта почетное право поучаствовать в параде. Технику готовили, самому молодому мотоциклу 60 лет. Все мотоциклы с разной модификацией», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» один из байкеров.

В 2020 году грянула эпидемия коронавируса, и акция «Бессмертный полк» впервые прошла в удаленном формате. В 19 часов жители города вышли на свои балконы, чтобы одновременно исполнить песню «День Победы». Где-то песню исполняли целыми домами.

В 2021 году рядовые горожане посмотреть парад вблизи не смогли, центр города был оцеплен. «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате – снова из-за опасности коронавируса.

В 2022 году за парадом на площади 1905 года наблюдали всего несколько тысяч зрителей. Ветераны и их сопровождающие, первые лица региона – на трибунах, остальные горожане находились за ограждениями. Некоторые люди ухитрились взобраться на крыши близлежащих домов. После парада прошел «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 100 тысяч екатеринбуржцев.

В 2023 году «Бессмертный полк» не проводили по соображениям безопасности, зато екатеринбуржцам запомнился грандиозный праздничный концерт от Фонда святой Екатерины «Дорога к Победе». Его хедлайнер Shaman вышел на сцену в футболке с портретом своего прадеда, который оборонял и освобождал Ленинград во время блокады.

В 2024 году 9 мая центр Екатеринбурга оцепили, парад горожане смотрели по телевизору. Были отменены и «Бессмертный полк», и вечерний праздничный салют.

День Победы – 2025

Зато 80-летие Победы в 2025 году отметили по-настоящему массово. Состоялся парад военной техники, впервые за три года по улицам прошел «Бессмертный полк», а вечером Екатеринбург радовался салюту.

«Новый День» вместе со всем гордом готовится отметить 81-ю годовщину Победы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

