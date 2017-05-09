Бессмертный полк-2017: 50 тысяч участников, искренние слезы и нелепые голуби (ФОТО)

Публикации за 09.05.17

В Екатеринбурге десятки тысяч человек прошли с портретами погибших фронтовиков по проспекту Ленина в День Победы, отдавая дань памяти тем, кто сражался за Родину. О том, как это было, в репортаже NDNews.ru изнутри колонны.

По предварительным данным, в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге приняли участие около 50 тысяч человек – погода не подкачала, было сухо и тепло. Правда, некоторых участников «отняли» другие акции – свой собственный полк прошел еще в выходные в Академическом, а сегодня вторым составом колонна, отдельно организованная представителями Екатеринбургской Епархии, шла от Храма-на-Крови.

Собираться на улице Толмачева начали рано – уже к 8 часам утра к месту формирования колонны подтянулись несколько сотен человек. В основном, пожилые люди, а также казаки и студенты. Кстати, вопреки опасениям организаторов, «согнанных» в добровольно-принудительном порядке людей в колонне не было. По крайней мере, их не было заметно. Учащихся ссузов действительно заставили участвовать в «Бессмертном полку», но только в качестве волонтеров, которые направляли колонну и следили за порядком. «У нас как раз спецкурс проходил по поведению толпы. Вот, сказали, что это будет практика», – пояснила корреспонденту агентства одна из девушек-волонтеров.

Три часа стояния на Толмачева для одних оказались тяжелым испытанием – например, бабушки заранее приносили с собой складные стульчики, чтобы не нагружать ноги. Для других – минутой славы, снующие в толпе операторы с корреспондентами записывали «синхроны» для праздничных сюжетов, а люди с удовольствием рассказывали истории своих отцов и дедов. В полку рядом стояли рядовые и офицеры, служившие в пехоте и на подлодках, те, кто помогал обустроить «дорогу жизни» к блокадному Ленинграду и те, кто шел на Берлин. Нашлись, впрочем, и те, для кого «Бессмертный полк» стал поводом поскандалить. Разумеется, что большинство людей хотели прорваться в начало колонны, но чем ближе было к «голове», тем выше была плотность толпы. То тут, то там, увы, вспыхивали перебранки.

Песни под гармошку, которые обещали организаторы, как-то не «зашли» у участников «полка». Подхватив один куплет, второй бросали на середине. Может быть, было слишком мало запевал. Может, люди в колонне были больше настроены вспомнить о своих родных и просто помолчать. Около 11 часов, когда уехала военная техника и ретро-автомобили, колонну выпустили на проспект Ленина. Стало свободнее. Люди, стали потихоньку двигаться в сторону площади 1905 года. Обещанных вип-мест в колонне действительно не было. Но они и не были нужны – те, кто хотели примкнуть к полку, но не стоять три часа на Толмачева, просто зашли с правого фланга, от резиденции губернатора Свердловской области.

Под нестройные «ура» и робкие попытки петь колонна дошла до площади 1905 года. Участников попросили развернуться к трибунам, чтобы исполнить песню Окуджавы «Нам нужна одна победа». Это было действительно сильно и трогательно. Люди в толпе едва сдерживали слезы. И совсем неуместным в этот момент было решение выпускать в небо белых голубей. Несчастные птицы тоже томились несколько часов в ожидании того, когда полк выйдет на главную городскую площадь. Они были заперты в коробках с опилками, и как только их выпустили, они усыпали ими стоящих рядом людей. Шепотом ругались бабушки, несущие портреты своих фронтовиков, и на то, кто сидел на трибуне, к которой повернулась колонна – юные, густо накрашенные девушки, депутаты с детьми. Еще живые ветераны Великой Отечественной встречали «Бессмертный полк» чуть поодаль – и стоя. Люди из толпы подбегали к ним, дарили цветы, обнимали, как родных, кричали «Спасибо!».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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