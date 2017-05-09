Легендарные Т-34 и боевая авиация: в Екатеринбурге прошел парад Победы (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 09.05.17

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В Екатеринбурге завершился парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде участвовали около 2300 тысяч человек, 60 единиц боевой техники и авиация.

Парад по традиции начался в 10 утра. Несмотря на снегопад, прошедший пару дней назад, в этом году погода порадовала – светит солнце, достаточно тепло. Люди начали собираться на площади 1905 года за несколько часов до начала парада, выбирая места получше, кто-то залезал на крыши киосков и близко расположенных зданий. Парад начался с выноса государственного флага и знамени Победы под музыку «Прощание славянки». Парад принимал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он напомнил, что на фронт ушло более 100 тысяч уральцев, каждый третий домой не вернулся. После его речи память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Первыми по площади 1905 года прошла колонна барабанщиков – воспитанников Суворовского училища. За ними прошли колонны кадетов, офицеры ЦВО, ВВС, мотострелковый полк, военнослужащие химзащиты, курсанты института МЧС и другие.

В параде в этом году принимало участие 60 единиц боевой техники: стоящие на вооружении Т-72Б и самые массовые танки времен Великой Отечественной войны Т-34, противотанковая пушка «Рапира», бронеавтомобили «Тигр», САУ «Коалиция», ЗРК С-400. В третий раз 9 мая над Екатеринбургом пролетела авиация: вертолет Ми-26, звенья вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, Ан-12 и Ан-26. В завершение парада проехала раритетная военная техника. А после на площадь вышла 50-тысячная колонна «Бессмертного полка».

Как прошел парад Победы, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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