NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 09.05.17

Легендарные Т-34 и боевая авиация: в Екатеринбурге прошел парад Победы (ВИДЕО, ФОТО)

Легендарные Т-34 и боевая авиация: в Екатеринбурге прошел парад Победы (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге завершился парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде участвовали около 2300 тысяч человек, 60 единиц боевой техники и авиация.

Парад по традиции начался в 10 утра. Несмотря на снегопад, прошедший пару дней назад, в этом году погода порадовала – светит солнце, достаточно тепло. Люди начали собираться на площади 1905 года за несколько часов до начала парада, выбирая места получше, кто-то залезал на крыши киосков и близко расположенных зданий. Парад начался с выноса государственного флага и знамени Победы под музыку «Прощание славянки». Парад принимал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он напомнил, что на фронт ушло более 100 тысяч уральцев, каждый третий домой не вернулся. После его речи память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Первыми по площади 1905 года прошла колонна барабанщиков – воспитанников Суворовского училища. За ними прошли колонны кадетов, офицеры ЦВО, ВВС, мотострелковый полк, военнослужащие химзащиты, курсанты института МЧС и другие.

В параде в этом году принимало участие 60 единиц боевой техники: стоящие на вооружении Т-72Б и самые массовые танки времен Великой Отечественной войны Т-34, противотанковая пушка «Рапира», бронеавтомобили «Тигр», САУ «Коалиция», ЗРК С-400. В третий раз 9 мая над Екатеринбургом пролетела авиация: вертолет Ми-26, звенья вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, Ан-12 и Ан-26. В завершение парада проехала раритетная военная техника. А после на площадь вышла 50-тысячная колонна «Бессмертного полка».

Как прошел парад Победы, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.05.17

Позор: в День Победы чиновники Екатеринбурга не смогли организовать доставку ветеранов на парад (ВИДЕО). / Бессмертный полк-2017: 50 тысяч участников, искренние слезы и нелепые голуби (ФОТО). / В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter