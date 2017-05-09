Танк для малыша, «православный полк» и перенос праздника на 8 мая: как отмечали Победу в Свердловской области (ФОТО)

Публикации за 09.05.17

Сегодня во всех городах страны прошли акции и концерты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Свердловской области самые масштабные мероприятия были в Екатеринбурге, однако и в других городах жители с портретами близких вставали в колонну «Бессмертного полка», поздравляли ветеранов и тружеников тыла, пели военные песни и смотрели парад. NDNews.ru посмотрел, как отметили годовщину Победы в регионе.

В Нижнем Тагиле по традиции в День Победы почтили память не только погибших в Великой Отечественной войне, но и тех, чьи жизни унесла трагедия, случившаяся 9 мая 1993 года. В тот день три спортивных самолета ЯК-52 нижнетагильского авиаклуба начали демонстрационные полеты. И один из самолетов рухнул на землю, погибли 18 человек, в основном дети. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на военном параде первой по площади проследовала машина с копией Знамени Победы, которое было водружено в 1945-м над поверженным Рейхстагом. Знамя сопровождали трое участников Великой Отечественной войны. Прохождение механизированной колонны открыл танк Т-34 со Знаменем Государственного комитета обороны на борту – в годы войны такие танки делали на УВЗ.

В Верхней Пышме, по данным портала grifoninfo.ru, в этом году к «Бессмертному полку» присоединилось рекордное количество горожан – более 2,5 тысяч жителей вышли с портретами ветеранов.

В Каменске-Уральском «Бессмертный полк» набрал около 10 тысяч человек. Кстати, здесь, похоже, воплотили идею екатеринбургской епархии вывести колонну православных с портретами их близких.

По данным портала gorodskievesti.ru, в Первоуральске несколько тысяч горожан вышли с портретами ветеранов и тружеников тыла. В параде приняли участие кадеты, кинологи, сотрудники ГУФСИН, учащиеся первоуральского металлургического колледжа, политехникума и школ.

В Камышлове на акцию «Бессмертный полк» вышли несколько сотен горожан. А в шествии приняли участие военный оркестр и люди в форме времен Великой Отечественной войны. Жители Серова в соцсетях пишут, что видели мальчика, «едущего» на парад в танке – видимо, родители «модернизировали» машинку под военную технику.

Фото со странициы пользователя Вконтакте: Евгения Михайловна, Серов

Жители Новоуральска сегодня в соцсетях обсуждают, почему их город с этого года начал отмечать День Победы 8 мая. «Почему вдруг мы стали праздновать день победы 8 мая? в смысле все мероприятия: марши, цветы и пр.? а 9 только бессмертный полк? нас готовят к Европеизации праздника?», – такое сообщение оставили в группе «Подслушано в Новоуральске». Горожане в ответах делятся, что на самом деле, возложение цветов чиновники провели почему-то раньше положенного, но парад состоялся сегодня.

В Ревде «Бессмертный полк» собрал 2,5 тысячи горожан, как пишет «Ревда-инфо», в народном строю звучали песни «Катюша», «Смуглянка», «У солдата выходной», «Я люблю тебя, жизнь», раздавались крики: «С праздником!», «Ура!».

Верхнюю Салду погода все-таки не порадовала, было сыро и прохладно. Тем не менее, как указывает портал vsalde.ru, в праздничных шествиях и митингах приняли участие тысячи жителей. А в Качканаре сегодня вообще выпал снег, впрочем, это не помешало чествованию ветеранов. Кстати, здесь первые мероприятия прошли тоже 8 мая – например, песенный флешмоб. Горожанам раздали тексты песен военных лет, акция собрала несколько сотен желающих спеть, как в микрофон, так и без него, «общим хором».

В селе Бараба Богдановичского района почти все местные жители встали в колонну «Бессмертного полка». Конечно, и в самом городе поздравляли ветеранов, прошел митинг, в параде приняли участие, в том числе кадеты, и казаки.

Фото NDNews.ru, gorodskievesti.ru, Ревда-инфо, vsalde.ru, сообщество «Типичный Богданович», сайт администрации Нижнего Тагила, grifoninfo.ru.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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