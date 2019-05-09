Танки и снегоходы, «Черные ножи» и марширующие женщины – Парад Победы-2019 в Екатеринбурге (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге завершился парад Победы. В честь 74-й годовщины по брусчатке на Площади 1905 года проехали более 100 единиц военной техники, промаршировали порядка 2 тысяч военнослужащих. Подробности – в материале «Нового Дня».

Парад Победы – 2019

Механизированные колонны еще ночью заняли свои позиции, во главе которых ждет своего часа легендарный Т-34. За ним – мотоциклетный взвод на технике 40-х годов, который в параде участвует впервые. Управлять «железными конями» будут байкеры из мотоклуба «Черные ножи». «Мы первый раз. Нас пригласили, нам выпало эта почетное право поучаствовать в параде. Технику готовили, самому молодому мотоциклу 60 лет. Все мотоциклы с разной модификацией», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» один из байкеров.

Традиционно в параде принимают участие представители разных родов войск и военных учебных заведений. С каждым годом увеличивается количество «женских колонн», марширующих 9 мая по брусчатке площади 1905 года. Замыкали пешую колонну в этом году юнармейцы.

Следом на брусчатку первым выезжает танк Т-34, а за ним мотоциклы времен Великой Отечественной войны, оснащенные пулеметами и минометами. По центру Екатеринбурга проезжают современные боевые машины, среди которых «Тигры», танки Т-72, БМП-3, а также самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град». Впервые на Параде Победы в уральской столице появились «Уралы», которые перевозили снегоходы. По данным организаторов, в параде поучаствовали около 2000 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.

Не обошелся День Победы без дождя, хотя в этот раз осадки были кратковременные. Напомним, в прошлом году во время торжественного мероприятия на зрителей обрушился сильный ливень.

По уже сложившейся традиции, завершился парад шествием «Бессмертного полка». В этом году акция, по словам организаторов, собрала около 130 тысяч человек.

Видео – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.05.19

В «Бессмертном полку» по центру Екатеринбурга прошли 130 тысяч человек (ФОТО). / ГИБДД предупредила о массовых рейдах по поиску пьяных за рулем. / Бывший директор «Золушки» отделался штрафом в 60 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»