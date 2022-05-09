С конницей, но без авиации – в Екатеринбурге прошел парад в честь 77-летия Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился парад в честь 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За торжеством наблюдали несколько тысяч зрителей. Ветераны и их сопровождающие, первые лица региона – на трибунах, остальные горожане находились за ограждениями. Некоторые люди ухитрились взобраться на крыши близлежащих домов.

По традиции, первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны Великой Отечественной войны. Следом за ними прошел парадный расчет участников локальных военных конфликтов. Затем на площади появилась передвижная выставка-реконструкция «Долгий путь Победы», где кроме сцен из истории Великой Отечественной войны была еще платформа с солдатами в современной форме с нашивками Z и V. Экспозицию завершили кавалерийская группа со знаменами дивизий Уральского военного округа. Всадники были одеты в историческую форму.

Перед официальным военным парадом к зрителям обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он поздравил уральцев с Днем Победы и поблагодарил ветеранов: «Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать спасибо и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои! За мир, который вы нам подарили. За возможность жить в свободной стране!»

Военный парад начался ровно в 10 часов утра с выноса флага России и знамени Победы под композицию «Священная война». Командовал парадом в Екатеринбурге генерал-майор Александр Линьков, принимал парад – генерал-майор Рустам Миннекаев. По площади прошли 2500 военнослужащих разных родов войск, после чего начался проезд военной техники. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, следом прошли советские раритетные боевые машины. Завершали строй современные военные машины, помеченные символикой Z и V. Пролет самолетов в Екатеринбурге не состоялся, хотя 7 мая воздушные силы участвовали в генеральной репетиции. Причина отмена авиапарада неизвестна.

Торжественная часть парада завершилась концертом сводного военного оркестра из 150 музыкантов. Впервые во время концерта вокалист исполнил песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам».

После чего на площади состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 100 тысяч екатеринбуржцев. Движение памятной колоны продлилось почти час.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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