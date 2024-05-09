В Екатеринбурге прошел парад Победы (ФОТО)

Сегодня в центре уральской столицы прошел праздничный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По площади 1905 года и главному проспекту прошли около 2 тысяч военных и проехали более 50 единиц техники. Пехотные части были разделены на 22 колонны различных войск и ведомств, среди которых более тысячи солдат Российской армии: воздушно-космические силы, мотострелковый полк, железнодорожные войска, подразделения химической, радиационной и биологической защиты, а также радиоэлектронной борьбы. Среди них были и 200 курсантов Суворовского училища, 300 юнармейцев и кадетов. Сотрудники силовых ведомств и военная полиция также принимали участие в параде.

Во главе механизированной колонны шел танк Т-34. Из техники также были бронетранспортеры БТР-40, бронемашины «Тигр», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Искандер-М».

Кроме того, около 200 участников СВО выступили в составе колонны войск Центрального военного округа, объединения ВВС и ПВО воздушно-космических сил России, а также в качестве операторов машин механизированной колоны.

Как ранее писал «Новый День», каждый район города подготовил свою программу к празднику Победы. О всех мероприятиях, которые пройдут в городе 9 Мая, можно узнать здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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