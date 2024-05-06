Возложение цветов, концерты, акции – как районы Екатеринбурга отметят День Победы

В этом году 9 Мая пройдет без фейерверков, а шествие «Бессмертного полка» и парад Победы екатеринбуржцы смогут увидеть только на экране. Но каждый район города подготовил свою программу мероприятий к празднику Победы.

Так в Верх-Исетском 8 мая в 11 часов на площади Субботников у мемориала славы пройдут торжественное мероприятие «Великий день! Великая Победа!» и акция «Солдатская каша» в честь воинов-визовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии.

В Железнодорожном районе дань памяти землякам отдадут в поселке Шувакиш 7 мая в 12 часов на улице Привокзальной, 25.

В Кировском районе 7 мая в 13:00 пройдет памятное мероприятие в школе № 24 на Севастопольской, 1. А 8 мая в 11 часов цветы понесут к мемориалу работникам фабрики «Уралобувь».

Праздничный концерт можно будет увидеть в Ленинском районе: 7 мая в 12 часов он пройдет в ДК «Совхозный». Кроме того, в это же время запланирована и церемония возложения цветов к мемориалу в честь погибших на войне жителей поселка Совхозного.

8 мая в Орджоникидзевском районе в 11 часов понесут цветы к мемориалу в честь погибших заводчан на Уральском турбинном заводе, а праздничная программа состоится в 12 часов в поселке Садовом (улица Верстовая, 14). Также в этот же день пройдет концерт в ЦК «Орджоникидзевский» в 15 часов. А День Победы начнется с церемонии возложения цветов: в 10 утра гвоздики и тюльпаны понесут к мемориалу, посвященному подвигу и памяти погибших в войне уралмашевцев. В 14 часов в ЦК «Эльмаш» вновь пройдет праздничный концерт.

В Чкаловском районе 8 мая в 18:00 в ЦК «Экран» можно будет посмотреть концерт «Победа за нами!». 9 мая в 10 часов акция «Солдатская каша» и выступления пройдут в ДК Уралхиммаш, школе № 137 и в школе № 131. Кроме того, в 12 часов праздничный концерт «Сквозь года звенит Победа» и акция «Солдатская каша» состоятся в центре культуры «Горный Щит» (село Горный Щит, улица Ленина 12а). В это же время вместе с акцией «Солдатская каша» состоится еще один концерт «Строки, опаленные войной!» в ДК «Елизаветинский».

В Академическом районе же 8 мая в 9 утра пройдет возложение цветов к бюсту дважды героя Советского союза Речкалова у школы № 31. А в поселке Широкая Речка в этот же день в 10 утра цветы понесут к стеле памяти погибших широкореченцев.

Как ранее писал «Новый День», главной праздничной площадкой для горожан в День Победы станет парк Маяковского. В 11:30 на площади у входной арки откроется выставка ретроавтомобилей, а на аллее Маяковского – военно-историческая экспозиция, посвященная быту уральских добровольцев на фронте. Также на площадке покажут спектакль «Военные собаки», будет работать полевая кухня. На ретроаллее откроется исторический лекторий, где екатеринбуржцы узнают о жизни в военные годы. В 12:00 на главной сцене парка начнется концерт, который завершится к 20:00. Здесь выступят артисты арт-проекта «Бомонд» и военный оркестр. Помимо этого, на главной сцене пройдет представление «Говорит Урал», посвященное Свердловску 1940-х годов. Концерт дополнит показ мод в стиле ретро.

Напомним, Исторический сквер и Плотинка в этом году не попадут в список площадок, где состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.

Празднование начнется 9 мая в 8:00 с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В 10:00 на проспекте Ленина пройдет шествие Екатеринбургского гарнизона, а в 12:00 на экране, установленном на площади 1905 года, запустят трансляцию парада Победы на Красной площади. В 11:00 на площади 1905 года начнет работать мобильный центр поисковых отрядов. Рядом с центром появится экспозиция «Живем в поиске», посвященная обнаруженным отрядами ветеранам.

Кроме того, в День Победы перед зданием УрГЭУ пройдет традиционная акция «Вальс Победы», на улице Пушкина – выставка ретроавтомобилей, а на Октябрьской площади – интерактивная экспозиция «Трудовой подвиг Свердловска».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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