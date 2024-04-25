Где и как в Екатеринбурге отметят День Победы: программа

Исторический сквер и Плотинка в этом году не попадут в список площадок, где состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом заявил сегодня на заседании коллегии в мэрии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«День Победы – главный праздник страны. Сегодня нашей основной задачей является обеспечение безопасности торжественных мероприятий. Все события, связанные с чествованием героев, возложением цветов, состоятся в традиционном формате. Но массовые мероприятия в сегодняшних условиях в соответствии с решением областной антитеррористической комиссии могут проходить только на безопасных площадках. Исторический сквер, плотина городского пруда и пространство на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина таковыми не являются. Наша обязанность – защитить празднующих екатеринбуржцев», – цитирует Орлова пресс-служба администрации.

Празднование Дня Победы 9 мая начнется в 8:00 с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В 10:00 на проспекте Ленина пройдет шествие Екатеринбургского гарнизона, а в 12:00 на экране, установленном на площади 1905 года, запустят трансляцию парада Победы на Красной площади. В 11:00 на площади 1905 года начнет работать мобильный центр поисковых отрядов, где уральцам помогут найти пропавших без вести во время Великой Отечественной войны родственников. Рядом с центром появится экспозиция «Живем в поиске», посвященная обнаруженным отрядами ветеранам.

Также 9 мая перед зданием УрГЭУ пройдет традиционная акция «Вальс Победы», на улице Пушкина – выставка ретроавтомобилей, а на Октябрьской площади – интерактивная экспозиция «Трудовой подвиг Свердловска».

Как уже сообщал «Новый День», акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате. Традиционного фейерверка над акваторией городского пруда не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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