Фейерверка в День Победы в Екатеринбурге не будет

Праздничного фейерверка в День Победы в Екатеринбурге не будет. Такое решение приняли в администрации города. Об этом рассказал журналистам начальник управления культуры Илья Марков.

«По нашему гражданскому фейерверку решение принято. Его не будет. Что касается армейских залпов, они проводятся по приказу министерства обороны», – уточнил Марков.

Напомним, на этой неделе стало известно, что во всех регионах РФ отменено шествие «Бессмертного полка».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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