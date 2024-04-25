Праздничного фейерверка в День Победы в Екатеринбурге не будет. Такое решение приняли в администрации города. Об этом рассказал журналистам начальник управления культуры Илья Марков.
«По нашему гражданскому фейерверку решение принято. Его не будет. Что касается армейских залпов, они проводятся по приказу министерства обороны», – уточнил Марков.
Напомним, на этой неделе стало известно, что во всех регионах РФ отменено шествие «Бессмертного полка».
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»