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Вторник, 23 апреля 2024, 14:30 мск

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Шествия «Бессмертного полка» отменены по всей стране

Фото из архива

Шествие «Бессмертного полка» в российских городах 9 мая 2024 года не состоится.

«Очного шествия «Бессмертного полка» в 2024 году не будет», – заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Это связано с повышенными мерами безопасности.

Вместо этого организаторы предлагают разместить фотографии родственников – участников Великой Отечественной войны на страницах в соцсетях или в окнах автомобилей.

Напомним, в Екатеринбурге в 2023 году в связи с соображениями безопасности шествие «Бессмертного полка» уже было отменено. Акцию рекомендовали проводить в других форматах – онлайн или посредством демонстрации портретов своих ветеранов в окнах домов, на автомобилях и так далее. Екатеринбуржцев, пришедших 9 мая на традиционную площадку сбора Бессмертного полка, просили разойтись.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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