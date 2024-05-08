Гвоздики и тюльпаны – где и за сколько можно купить цветы к Дню Победы

Уже сегодня в Верх-Исетском, Кировском, Орджоникидзевском и Академическом районах проходят церемонии возложения цветов к мемориалам в честь Дня Победы. «Новый День» рассказывает, где и за сколько можно купить гвоздики, тюльпаны и другие цветы к празднику 9 Мая.

Красная гвоздика – это символ победы, мужества и отваги, а также символ крови, пролитой участниками войн. Поэтому ежегодно именно эти цветы чаще всего несут к мемориалам и дарят ветеранам Великой Отечественной войны.

В магазинах формата «у дома» – «Перекрестке» и «Ленте» – можно купить гвоздики по 89,99 рублей за цветок. В супермаркетах продаются и искусственные цветы: например, в «Перекрестке» гвоздики за 119,99 рублей, а в Fix Price – за 199 рублей.

Живые гвоздики продают и в цветочных магазинах. Например, в «Жардене» их можно купить за 95 руб., в «Малина66» – от 100 руб., в «Клумбе» – от 80 руб.

В цветочных магазинах можно приобрести и тюльпаны – символ весны, жизни и надежды на будущее – которые дарят ветеранам на 9 Мая так же часто, как и гвоздики. Так, в «Малина66» они от 150 руб., а в «Клумбе» – от 80 рублей. Кроме этого, в OBI можно купить искусственные тюльпаны от 165 рублей.

Можно не ограничиваться монобукетом, а собрать смешанные композиции из разных цветов. Но здесь ключевую роль играет цветовая гамма композиции. Например, белые цветы символизируют свободу и жертвенность, а синий цвет – мирное чистое небо.

Для таких композиций подойдут ирисы, хризантемы и даже розы. В «Жардене» ирисы можно купить по цене от 90 рублей, в «Малина66» и «Клумбе» – от 100 рублей. Хризантемы же в цветочных магазинах можно приобрести от 140 рублей, а розы – от 60 рублей.

Как ранее писал «Новый День», в этом году 9 Мая пройдет без фейерверков, а шествие «Бессмертного полка» и парад Победы екатеринбуржцы смогут увидеть только на экране. Но каждый район города подготовил свою программу к празднику Победы. О всех мероприятиях, которые пройдут в городе 9 мая, можно узнать здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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