В День Победы центр города оцепит полиция. Кого пустят на парад

Администрация Екатеринбурга окончательно определилась с форматом празднования Дня Победы. Парад на площади 1905 года увидят очень немногие.

«К сожалению, в этом году из соображений безопасности большая часть горожан не сможет посмотреть на шествие: улица Вайнера и проспект Ленина будут оцеплены полицией. Единственными зрителями парада станут люди, которые сделали его возможным, – участники Великой Отечественной войны», – сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня в городе осталось только 40 участников и 50 инвалидов Великой Отечественной войны, а также 2572 труженика тыла.

Главной праздничной площадкой для остальных горожан станет парк Маяковского. В 11:30 на площади у входной арки откроется выставка ретроавтомобилей, а на аллее Маяковского – военно-историческая экспозиция, посвященная быту уральских добровольцев на фронте. Также на площадке покажут спектакль «Военные собаки», будет работать полевая кухня. На ретроаллее откроется исторический лекторий, где екатеринбуржцы узнают о жизни в военные годы.

В 12:00 на главной сцене парка начнется концерт, который завершится к 20:00. Здесь выступят артисты арт-проекта «Бомонд» и военный оркестр. Помимо этого, на главной сцене пройдет представление «Говорит Урал», посвященное Свердловску 1940-х годов. Его персонажами станут киноактер Марк Бернес, композитор Дмитрий Шостакович, балерина Майя Плисецкая, певица Лидия Русланова, писатели Агния Барто и Михаил Зощенко – все они были эвакуированы на Урал во время войны. Концерт дополнит показ мод в стиле ретро.

Напомним, салюта в этом году не будет, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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