«Бессмертный полк» шел по Екатеринбургу больше часа: море людей с фотографиями фронтовиков растянулось на километры (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге шествие колонны «Бессмертного полка» в этом году продолжалось больше часа – многотысячное море людей растянулось по проспекту Ленина на несколько километров. Когда голова колонны достигла Дворца молодежи, ее хвост еще не вывернул от места сбора на улице Толмачева.

«Бессмертный полк» 2018

Организаторы не исключают, что полк мог собрать 200-300 тысяч человек. Сбор участников «Бессмертного полка» начался сегодня официально в 9 часов утра на перекрестке Толмачева-Первомайская. Но люди приходили раньше – чтобы занять места в голове колонны.

С 10 часов участников акции собирали уже у ККТ «Космос». Как передает корреспондент «Нового Дня», волонтеры довольно четко давали указания по построению. Тех, кто уже встал в строй, не выпускали обратно, чтобы колонна была стройной. В 11 часов утра «Бессмертный полк» начал свое движение от Главпочтамта.

Почти каждый нес в руках заранее изготовленный транспарант с фотографией своего воевавшего родственника, на обратной стороне многих плакатов была написана кратка биография – годы жизни, место смерти и так далее. В колонне по традиции шло много семей – с детьми, стариками. Были и инвалиды-колясочники. В основном их постарались поставить в начало колонны, чтобы была возможность помогать в труднопроходимых местах прохождения маршрута. Акция в этом году длилась более часа. Несмотря на дождь, в ряды полка встали десятки тысяч человек. Один из организаторов предположил, что в этом году однополчан было 200-300 тысяч человек. Возможно, это близко к правде.

Когда голова «Бессмертного полка» уже достигла Вечного огня в начале проспекта Ленина, хвост колонны еще даже не вывернул с улицы Толмачева, где шел сбор. В этом году акция «Бессмертный полк» заканчивается концертом у Дворца молодежи. Сейчас там выступают творческие коллективы, все желающие могут попробовать армейскую кашу из полевой кухни.

Негативным моментом дня для некоторых участников «Бессмертного полка» стали попытки возложить цветы к Вечному огню на проспекте Ленина. Там сегодня стоит караул из школьников, а руководитель караула, по словам корреспондента «Нового Дня», не подпускает никого ближе чем на 2 метра. Цветы дают возложить по 1-2 человека, в итоге на возложение уже стоит внушительная очередь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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