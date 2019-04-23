В Екатеринбурге «Бессмертный полк» развернут навстречу танкам

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил со следующего года поменять место сбора участников «Бессмертного полка» и развернуть движение колонны в противоположную сторону.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое предложение Высокинский сделал на встрече с руководителем свердловского отделения «Бессмертный полк России» Валерием Басаем. Сейчас «Бессмертный полк» формируется на улице Толмачева, участники акции проходят по проспекту Ленина в сторону улицы Московской. Однако в мэрии заметили, что организовывать сбор на Толмачева сложнее с каждым годом – участвуют сотни тысяч человек, места не хватает.

«Александр Высокинский внес предложение принципиально пересмотреть логистику акции. Он поручил специалистам проработать вопрос размещения накопительной площадки для участников акции на улице Московской или улице Репина, при этом направление движения станет противоположным тому, по которому следует «Бессмертный полк» сегодня», – сообщили в пресс-службе администрации города. Предполагается, что такой маршрут движения выведет участников «Бессмертного полка» к основным праздничным площадкам – Историческому скверу, площади 1905 года и улице Пушкина. А кроме того, позволит «на финальном отрезке увидеть сам парад войск, посвященный Победе в Великой Отечественной войне».

Добавим, фактически предложение «развернуть» колонну «Бессмертного полка» означает, что люди с портретами погибших на войне родственников и близких будут идти навстречу танкам. Парад с участием тяжелой техники проходит по площади 1905 года в сторону улицы Московской, где танки грузят на тралы и увозят. Парад начинается в 10 утра, после его окончания начинается шествие «Бессмертного полка» в том же направлении.

В этом году акция памяти пройдет в прежнем формате, но уже в 2020 году планируется изменить направление шествия. Напомним, 9 мая 2019 года сбор участников «Бессмертного полка» будет проходить на перекрестке Толмачева – Первомайская с 9:00 до 10:00 и на перекрестке Толмачева – Дзержинского с 10:00 до 11:00.

Екатеринбург, служба информации

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