«Бессмертный полк» в Екатеринбурге соберет до 200 тысяч человек

Организаторы акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге ожидают, что в этом году с портретами родственников выйдут 150-200 тысяч горожан. Такую оценку сделал координатор Свердловского регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Валерий Басай на заседании оргкомитета, посвященного Дню Победы. По словам Басая, в прошлом году к акции в Екатеринбурге присоединились 150 тысяч человек, годом ранее – 100 тысяч, в 2016 году участников было около 70 тысяч.

Координатор акции напомнил, что памятное шествие должно быть аполитичным, нельзя брать никакие знамена, флаги, партийную символику – только портреты ветеранов, российский флаг и знамена Великой Отечественной войны. «В «Бессмертном полку» также нет рядов для vip-персон. Все занимают места в соответствии с тем временем, когда приходят», – подчеркнул Валерий Басай.

Впрочем, последнее в реальности подтверждения не находит. К примеру, губернатор Евгений Куйвашев из года в год находится в начале колонны, несмотря на то, что граждане начинают собираться с семи утра – и в числе первых пришедших главу региона не наблюдают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

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