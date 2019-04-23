Организатор «Бессмертного полка» объяснил затею с разворотом шествия

Руководитель свердловского отделения «Бессмертный полк России» Валерий Басай объяснил, откуда взялась идея развернуть шествие навстречу танкам. По его словам, люди после акции памяти должны возвращаться к местам празднования, а не расходиться по домам. Но главное – это не окончательное, уже принятое, предложение, а только одна из идей.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации города сообщили, что со следующего года колонна «Бессмертного полка» будет формироваться на улице Московской и оттуда идти по проспекту Ленина. Такое предложение внес глава города Александр Высокинский.

Валерий Басай в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» отметил, что предложение перенести место сбора на Московскую сделал он, глава города идею поддержал. По его словам, на Толмачева очень тесно и небезопасно – любая незначительная паника из-за, к примеру, запущенной хлопушки, рискует обернуться трагедией. Очень тяжело в таких условиях работать полицейским. Вторая проблема – при движении шествия в нынешнем направлении люди уходят от центра, от основных мероприятий, – им остается только разойтись по домам. Организатор «Бессмертного полка» предлагает не только собирать акцию на Московской, но и к тому моменту, когда колонны дойдут до центра, устраивать там концерт.

Именно из таких соображений Басаю кажется очень логичным идти в противоположном направлении, но он считает, что это не решенный вопрос – решать его должны участники акции. «Решение, как идти, должно быть принято городским сообществом. А потом уже утверждено полицией и администрацией. В январе-феврале будем собирать экспертов, собирать идеи от горожан. Может быть, через соцсети или в каком-то другом формате», – считает Басай. Замечание корреспондента РИА «Новый День» о том, что шествие от Московской будет выходить на танки, он прокомментировал фразой: «У вас уже есть мнение, будем обязательно собирать и другие. Это решение не должно быть от администрации или от меня, это акция людей, им и решать».

В пресс-службе администрации города же такую идею ранее подали как окончательную. «Собравшиеся [на встрече организаторов «Бессмертного полка» с мэром] договорились, что в новом формате акция пройдет уже в следующем году. Проработка логистики мероприятия начнется в январе 2020 года», – подчеркнули в мэрии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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