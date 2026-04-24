День Победы отметят без алкоголя и самокатов

На время празднования Дня Победы глава Екатеринбурга Алексей Орлов ограничил движение кикшеринговых самокатов и розничную продажу алкоголя.

Как говорится в подписанном мэром постановлении, прокат самокатов запретят в границах улиц Челюскинцев – Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного на время репетиции парада – с 20:00 вторника, 5 мая, до 02:00 среды, 6 мая, а также с 00:10 субботы, 9 мая, до 05:00 воскресенья, 10 мая.

Продажа алкоголя будет запрещена 9 мая с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев и с 12:00 до 17:00 на территории парка семейного отдыха «Эльмашевский», на улице Старых Большевиков, от улицы Энтузиастов до улицы Баумана, на улице Баумана, от дома № 23 по улице Баумана до дома № 44 по улице Баумана. Кроме того, 8 мая с 16:00 до 20:30 алкоголь не будут продавать в Академическом – на территории Преображенского парка, в границах улиц Академика Парина – Вильгельма де Геннина – проспекта Академика Сахарова – улицы Чкалова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

