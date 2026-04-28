Полпред поручил обеспечить безопасность людей на 1 Мая и День Победы

Сегодня полпред президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, центральной темой которого стала подготовка к майским праздникам.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, Артем Жога подчеркнул, что в приоритете – все вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан во время мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы. Он поручил заблаговременно проработать все организационные моменты, в том числе взаимодействие правоохранительных структур, спасательных, медицинских и других служб.

Также полпред попросил обратить внимание на состояние мемориалов, обелисков и других памятных мест, посвященных воинам Великой Отечественной войны.

«К празднику их необходимо привести в надлежащее состояние: покрасить, заменить необходимые элементы, облагородить прилегающую территорию при необходимости», – поручил Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube