Полпред поручил обеспечить безопасность людей на 1 Мая и День Победы

Сегодня полпред президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, центральной темой которого стала подготовка к майским праздникам.
Как сообщили в пресс-службе полпредства, Артем Жога подчеркнул, что в приоритете – все вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан во время мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и Дню Победы. Он поручил заблаговременно проработать все организационные моменты, в том числе взаимодействие правоохранительных структур, спасательных, медицинских и других служб.
Также полпред попросил обратить внимание на состояние мемориалов, обелисков и других памятных мест, посвященных воинам Великой Отечественной войны.
«К празднику их необходимо привести в надлежащее состояние: покрасить, заменить необходимые элементы, облагородить прилегающую территорию при необходимости», – поручил Артем Жога.
Екатеринбург, Елена Владимирова
