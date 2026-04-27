Понедельник, 27 апреля 2026, 16:11 мск

«Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога запускает ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Он начнет свой путь 1 мая в Перми, а 22 мая конечной точкой маршрута станет северный город Губкинский (станция Пурпе). В Екатеринбург поезд прибудет 4 мая.

Чтобы с передвижной экспозицией ознакомилось как можно больше людей, эшелон сделает остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. Цель проекта – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

В проекте представлены уникальные вагоны, которые были в эксплуатации в военное время и послевоенный период: аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня, кухня. На открытых платформах установлена историческая военная техника. В вагоне Победы размещены исторические фотографии, запечатлевшие искренние эмоции людей, прошедших через тяжелейшие испытания войны, а в вагоне Памяти собраны фотосвидетельства, рассказывающие о вкладе железнодорожников в Великую Победу.

Во главе «Эшелона Победы» – раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал».

Во время стоянки поезда на станциях все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

Екатеринбург, Елена Владимирова

На заправках продают «Родину-мать» для раскрашивания / День Победы отметят без алкоголя и самокатов / Парад на День Победы в этот раз пройдет без техники / Как менялся День Победы в Екатеринбурге (ФОТО) / «Уральские авиалинии» дарят ветеранам бесплатные перелеты с 6 по 11 мая / Глава Екатеринбурга заверил: парад и салют на День Победы будут / «Бессмертный полк» пройдет в четырех уральских городах / Екатеринбург начали украшать плакатами в честь Дня Победы (ФОТО)

