В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы»

Сегодня утром ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург. Уральская столица стала шестым пунктом маршрута музея на колесах. Проект реализует Свердловская железная дорога. В составе – исторические вагоны, которые использовались в военные и послевоенные годы. Посмотреть на них пришли несколько сотен человек.

Как сообщили в ДИПе, в составе ретропоезда: аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня и кухня. Также в передвижном музее размещены экспозиции с фотографиями военных лет и со свидетельствами о вкладе железнодорожников в Победу. На открытых платформах установлена историческая военная техника. На станциях работают экскурсоводы, проходят концерты и историческая реконструкция встречи воинов-победителей.

Все вагоны восстановили сотрудники Свердловской железной дороги. Во главе состава в этом году – легендарные локомотивы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал».

«Эшелон Победы» начал свой путь 1 мая в Перми. Конечной точкой маршрута 22 мая станет северный город Губкинский. Всего ретропоезд посетит 24 станции в пяти регионах УрФО, в том числе 12 городов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

