Жители Екатеринбурга возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести». Событие стало одним из первых в этом году мероприятий, посвященных Дню Победы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение исторической памяти является священным долгом современного поколения. По словам градоначальника, важная задача – передать эту память молодым, воспитать в них чувство патриотизма, гордости за свою Родину.

«Сегодня, как и в самые трудные времена, Екатеринбург демонстрирует свою силу духа и единство. Мы помним о тех, кто сегодня защищает нас, и делаем все возможное, чтобы поддержать их семьи. Пока наши бойцы сражаются за Родину, мы здесь, в тылу, работаем не покладая рук. Оборонные заводы трудятся в режиме максимальной отдачи, круглосуточно выпуская продукцию, необходимую для успешного проведения специальной военной операции. Это наш общий фронт, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в победу», – подчеркнул Алексей Орлов.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил столице Урала почетное звание «Город трудовой доблести». А в 2023 году в честь этого события возле ККТ «Космос» была открыта стела высотой 42 метра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

