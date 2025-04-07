российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 апреля 2025, 13:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Если «Бессмертный полк» вернут на улицы, на шествие выйдут 150 тысяч человек

Формат проведения акции «Бессмертный полк» пока обсуждается. Не исключено, что впервые за последние несколько лет в Екатеринбурге пройдет шествие с участием горожан – потомков участников Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня в эфире «Радио Город» мэр Алексей Орлов.

«Запрос на проведение очной акции колоссальный. Безусловно, сложности никуда не делись, и опасность никуда не ушла. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы провести «Бессмертный полк» в очном формате. Я думаю, до конца апреля решение о формате будет принято. Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 000 участников. «Виртуальный Бессмертный полк» тоже будет применяться», – сказал глава Екатеринбурга.

Напомним, в 2023 и 2024 годах акция «Бессмертный полк» проводилась виртуально – люди размещали фотографии своих дедов и прадедов-фронтовиков в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / День Победы

В Екатеринбурге будут перекрывать дороги из-за репетиции парада Победы / Перед Днем Победы уральцам раздадут 20 тысяч георгиевских лент / Куйвашев на прощание присвоил фронтовикам звание почетных граждан (ДОКУМЕНТ) / По улицам Екатеринбурга прошла военная техника (ФОТО) / В Екатеринбурге установят памятные таблички на дома ветеранов Великой Отечественной войны / Школьникам покажут лучшие фильмы о Великой Отечественной войне / В Екатеринбурге отметили годовщину создания Уральского добровольческого танкового корпуса (ФОТО) / В Екатеринбурге началась неделя памяти легендарного разведчика Кузнецова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, День Победы,