Если «Бессмертный полк» вернут на улицы, на шествие выйдут 150 тысяч человек

Формат проведения акции «Бессмертный полк» пока обсуждается. Не исключено, что впервые за последние несколько лет в Екатеринбурге пройдет шествие с участием горожан – потомков участников Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня в эфире «Радио Город» мэр Алексей Орлов.

«Запрос на проведение очной акции колоссальный. Безусловно, сложности никуда не делись, и опасность никуда не ушла. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы провести «Бессмертный полк» в очном формате. Я думаю, до конца апреля решение о формате будет принято. Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 000 участников. «Виртуальный Бессмертный полк» тоже будет применяться», – сказал глава Екатеринбурга.

Напомним, в 2023 и 2024 годах акция «Бессмертный полк» проводилась виртуально – люди размещали фотографии своих дедов и прадедов-фронтовиков в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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