Алексей Орлов: фотографии участников СВО в «Бессмертном полку» уместны

Екатеринбуржцы, которые 9 мая выйдут на шествие «Бессмертного полка», могут взять портреты не только участников Великой Отечественной войны, но и тех, кто принимал участие в СВО.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Это не возбраняется. Думаю, фотографии уместны», – сказал он.

Также глава города рассказал, что завтра врио губернатора Денис Паслер проведет заседание антитеррористической комиссии, на котором будут обсуждать меры безопасности в дни празднования юбилея Победы.

Напомним, ранее Алексей Орлов заявил, что в акции «Бессмертный полк» примут участие 150 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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