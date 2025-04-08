Вице-губернатор Чемезов: «Власти к проведению акции «Бессмертный полк» готовы»

Акция «Бессмертный полк» может пройти в очном формате в четырех городах Свердловской области, имеющих статус «Город трудовой доблести», органы власти к этому готовы. Однако окончательное решение еще не принято – из-за соображений безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на встрече с журналистами вице-губернатор Олег Чемезов. По словам чиновника, запрос на проведение этой акции очень большой, но необходимо обеспечить безопасность, в том числе противодроновую. В любом случае в День Победы в регионе будут действовать беспрецедентные меры, общественный порядок будут охранять большое количество сотрудников полиции. Праздничный салют в Екатеринбурге, скорее всего, состоится.

Напомним, накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что формат проведения акции «Бессмертный полк» пока обсуждается. Не исключено, что впервые за последние несколько лет он пройдет в офлайн-режиме.

«Запрос на проведение очной акции колоссальный. Безусловно, сложности никуда не делись, и опасность никуда не ушла. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы провести «Бессмертный полк» в очном формате. Я думаю, до конца апреля решение о формате будет принято. Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 тысяч участников. «Виртуальный Бессмертный полк» тоже будет применяться», – сказал глава Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Владимирова

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