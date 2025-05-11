На трассе Екатеринбург – Тюмень в связи со смертельным ДТП введено реверсивное движение

Госавтоинспекция информирует автомобилистов о введении реверсивного движения на 87 км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района в связи с ДТП.

По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение автомобилей Ford, Volvo Truck и Lada Vesta. Два человека, находившиеся в автомобиле Ford, скончались на месте происшествия от полученных травм. Полицейские ведут расследование обстоятельств аварии, устанавливают личности погибших и очевидцев.

На месте работают экипажи ДПС, обеспечивают безопасный проезд автомобилей, введено реверсивное движение.

Госавтоинспекция призывает водителей выбрать безопасную скорость, учитывая мокрое покрытие и ограничить опасные маневры, включая выезд на встречную полосу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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