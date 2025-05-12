Стали известны подробности страшного ДТП на Тюменском тракте

Свердловские гаишники установили подробности ДТП на Тюменском тракте, где погибли два человека и еще трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла 11 мая около 18:00 на 87-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень в Богдановичском районе. 30-летний водитель автомобиля Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 52-летнего водителя. После столкновения «Форд» отбросило на попутную Lada Vesta под управлением 50-летнего водителя. Грузовой автомобиль после удара выехал на встречную полосу и съехал в кювет.

Водитель «Форда» и его 25-летняя жена погибли на месте. Остальные участники происшествия осмотрены медиками на месте, в дальнейшем лечении не нуждаются.

Установлено, что водитель Ford ехал с супругой из Пермского края в Тюмень. Водитель грузовика Volvo родом из Республики Мордовия направлялся из Тюмени в Екатеринбург. Гражданин, управлявший автомобилем Lada Vesta, является жителем Тюмени.

Водители автомобилей Volvo и Lada в момент ДТП были трезвы. Состояние погибшего водителя Ford Fiesta установят в ходе судебной медицинской экспертизы.

Богданович, Елена Владимирова

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