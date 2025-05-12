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Понедельник, 12 мая 2025, 11:15 мск

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Бывший свердловский министр стал торгпредом РФ в Индии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего министра международных и внешнеэкономических отношений Свердловской области Андрея Соболева торговым представителем в Индии.

«Назначить Соболева Андрея Олеговича Торговым представителем Российской Федерации в Республике Индии, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении премьер-министра.

Напомним, Андрей Соболев до января 2018 года Соболев занимал должность министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В этом качестве он сопровождал теперь уже бывшего губернатора Евгения Куйвашева практически во всех заграничных поездках. В декабре 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Соболева торговым представителем России в ФРГ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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