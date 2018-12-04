Дмитрий Медведев отправил свердловского экс-министра работать в Германию

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил нового торгового представителя России в ФРГ.

На официальном портале правовой информации сообщается, что им стал Андрей Соболев. Как уже писал «Новый День», до января 2018 года Соболев занимал должность министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В этом качестве он сопровождал губернатора Евгения Куйвашева практически во всех заграничных поездках, что, по слухам, несколько нервировало главу региона.

После ухода Соболева из областного кабмина говорили о том, что он уйдет в свердловское представительство МИДа, но оставалось неясным – на какую должность он может претендовать. После министерского кресла идти на должность рядового специалиста было уже не комильфо, кресло руководителя занято Александром Харловым, а должность заместителя руководителя представительства МИД на Урале штатное расписание на данный момент не предусматривает.

В феврале преемник Соболева на посту министра Василий Козлов сообщил «Новому Дню», что «в ближайшее время Соболев предстанет в новой, видимо, неожиданной должности».

Екатеринбург, Москва, служба информации

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