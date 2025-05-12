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Понедельник, 12 мая 2025, 12:21 мск

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Суд разрешил досрочно открыть пищеблок школы № 178, где отравились дети

ООО «Глобусресурс» добилось досрочного открытия пищеблока школы № 178, деятельность которого была приостановлена из-за санитарных нарушений и вспышки норовируса.

Как сообщили в пресс-службе суда, сегодня суд изучил представленные компанией документы и пришел к выводу, что она в полном объеме устранила все ранее выявленные нарушения. Исполнение административного наказания в виде приостановки деятельности на 85 суток прекращено.

Как уже писал «Новый День», о вспышке заболевания в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В работе организатора питания ООО «Глобусресурс» выявлены многочисленные нарушения: не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники не пользовались масками и перчатками, к работе привлекались лица без медицинских книжек. У учеников и нескольких сотрудников выявлен норовирус второго типа.

29 апреля суд приостановил работу пищеблока на 85 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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