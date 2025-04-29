Пищеблок школы, где отравились дети, закрыт на 85 суток

Деятельность ООО «Глобусресурс», которое поставляло продукты в школу № 178, решением Орджоникидзевского районного суда приостановлена на 85 суток. Как сообщили в пресс-службе суда, компанию признали виновной в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». B срок административного приостановления деятельности зачтен срок временного запрета деятельности – с 24 апреля.

Как уже сообщал «Новый День», о вспышке заболевания в школе стало известно утром 23 апреля. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

В работе организатора питания ООО «Глобусресурс» выявлены многочисленные нарушения: не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники не пользовались масками и перчатками, к работе привлекались лица без медицинских книжек. У учеников и нескольких сотрудников выявлен норовирус 2 типа. В школе проводят дезинфекцию и обследование персонала. Пока школьники учатся дистанционно.

Министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: у 24 детей и двух педагогов. Заболевание протекает в легкой форме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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