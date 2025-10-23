российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 10:37 мск

Суд признал виновной заведующую пищеблоком в массовом отравлении школьников

В Екатеринбурге вынесен приговор 63-летней заведующей производством ООО «Глобусресурс». Эта компания поставляла обеды в школу № 178, где в апреле этого года произошло массовое отравление учеников и сотрудников. У 29 пострадавших был диагностирован норовирус второго типа.

Как было установлено в суде, женщина допустила несоблюдение норм технологического процесса на пищеблоке. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Сама подсудимая не отрицала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев, сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

