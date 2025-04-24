У заболевших школьников с Уралмаша выявлен норовирус второго типа

Уже у восьми учеников екатеринбургской школы № 178 выявлен норовирус второго типа, тот же возбудитель обнаружен у трех сотрудников пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского управления Роспотребнадзора.

В работе организатора питания ООО «Глобусресурс» выявлены многочисленные нарушения: не соблюдались требования к хранению продукции, сотрудники не пользовались масками и перчатками, к работе привлекались лица без медицинских книжек. В школе проведут дезинфекцию и обследование персонала. Пока школьники учатся дистанционно.

Министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: у 24 детей и двух педагогов. Заболевание протекает в легкой форме. У большинства пациентов клинические симптомы к настоящему моменту уже купированы. Все заболевшие находятся под постоянным медицинским наблюдением. Ситуация полностью контролируется медицинским штабом. Служба Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование для установления источника инфекции. По результатам расследования будет определена продолжительность дистанционного обучения.

Как уже писал «Новый День», о вспышке заболевания стало известно утром 23 апреля. Роспотребнадзор, прокуратура и СКР выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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