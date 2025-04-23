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Среда, 23 апреля 2025, 11:44 мск

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СК проводит проверку в школе, где массово отравились дети

Следственный комитет организовал проверку в екатеринбургской школе № 178 на Уралмаше, в которой после вчерашнего обеда 43 ученика почувствовали себя плохо. У детей была выявлена острая кишечная инфекция.

Проверка проводится на предмет признаков нарушений по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи опрашивают очевидцев, руководство и персонал школы. Также изучается документация о поставщике школьных обедов и выясняется степень вреда здоровью учащихся, сообщили в ведомстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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