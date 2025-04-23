Министр здравоохранения рассказала о состоянии заболевших школьников

За медицинской помощью обратились только семеро учеников школы № 178, в которой произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщила замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. «На данный момент зафиксировано семь случаев заболевания кишечной инфекцией неуточненной этиологии. Все дети имеют легкую степень заболевания. Двое были госпитализированы ночью, но уже без клинических проявлений – симптомы наблюдались только дома. Пятерым детям диагноз поставлен амбулаторно после вызова врача на дом. Мы располагаем информацией о том, что родители еще нескольких десятков детей сообщили о симптомах в виде рвоты или жидкого стула, но за медицинской помощью не обращались», – рассказала Савинова.

Среди больных – только первоклассники и четвероклассники. У всех заболевших детей взяты анализы, к вечеру в минздраве ждут результаты. Предположительно это может быть кишечный вирус. Также медики осмотрят всех детей, которые не пришли сегодня в школу. «Дети, присутствовавшие в школе, уже осмотрены медиками – новых случаев заболевания не выявлено. Важно отметить, что тяжелых случаев заболевания нет. Госпитализированные дети находятся в стабильном состоянии, практически без симптомов. У детей, наблюдающихся амбулаторно, отмечается легкое течение заболевания. Сегодня вечером состоится повторное заседание оперативного штаба для анализа результатов лабораторных исследований и осмотра отсутствующих детей. Ситуация находится под полным контролем здравоохранения и правительства региона», – резюмировала Татьяна Савинова.

Как уже сообщал «Новый День», о вспышке заболевания стало известно утром 23 апреля. Роспотребнадзор, прокуратура и СКР выясняют все обстоятельства случившегося. В общей сложности симптомы заболевания проявились у 43 детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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