Школьники с Уралмаша подхватили острую кишечную инфекцию

В екатеринбургской школе № 178 на Уралмаше выявлены случаи заболевания детей, родители подозревают, что дело в школьном питании.

В Роспотребнадзоре начали расследование. «К текущему моменту из лечебных учреждений поступила информация о двух учащихся с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время специалисты уточняют обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что точное количество заболевших будет установлено позднее. Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов.

Ранее в родительских чатах школы № 178 появилась информация об отравлении учеников, двух из них увезли в горбольницу № 9. Школьники говорят, что в столовой они ели гречку с гуляшом. Вкус соуса показался им странным, сообщает телеграм-канал «Уралмаш достоин».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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