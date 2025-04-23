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Среда, 23 апреля 2025, 11:00 мск

Новости Екатеринбург

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В школе № 178 заболели 43 ребенка

Стали известны подробности вспышки острой кишечной инфекции в школе № 178 на Уралмаше.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», признаки заболевания нашли у 43 детей, их тошнило со вчерашнего вечера. Однако в больницу обратились всего двое, одну из девочек уже отпустили домой.

Сейчас по предписанию Роспотребнадзора школа закрыта на обработку до понедельника, ученики переведены на дистант. Проводится расследование со стороны РПН и медиков, изучаются продукты, смывы с посуды, взяты бактериологические пробы у персонала.

Детей кормила компания, которая обеспечивала питанием еще две школы того же Орджоникидзевского района. В этих школах, по данным городских чиновников, все спокойно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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