Россельхознадзор нашел нарушения у поставщика школьного питания, замешанного в скандале

Специалисты Уральского управления Россельхознадзора нашли нарушения в работе ООО «ГлобусРесурс» – поставщика питания в школу № 178, где в конце апреля отравились более 20 учащихся.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, часть молочной продукции, поставленной в школу № 178, пришла без сопроводительных документов, так что было невозможно отследить ее происхождение, проверить качество и безопасность.

Кроме того, «ГлобусРесурс» не заполняет журналы, где должны быть указаны условия хранения продукции, производственный контроль за качеством и безопасностью продуктов не проводится. Допускается совместное хранение мяса и рыбы, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза.

6 июня в адрес ООО «ГлобусРесурс» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Оформлены протоколы по ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Штраф по этой статье – до 300 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», о вспышке заболевания в школе стало известно утром 23 апреля. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: у 24 детей и двух педагогов. Заболевание протекало в легкой форме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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