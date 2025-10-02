Ушло в суд дело о массовом отравлении школьников на Уралмаше

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о массовом заболевании учеников школы № 178 Орджоникидзевского района.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, 63-летней заведующей производством ООО «Глобусресурс» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей». Максимальный срок за это – 2 года колонии.

Как уже писал «Новый День», о вспышке заболевания в школе стало известно утром 23 апреля. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что всего зарегистрировано 26 случаев заболевания: у 24 детей и двух педагогов. Заболевание протекало в легкой форме.

