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Понедельник, 12 мая 2025, 14:54 мск

Новости Екатеринбург

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Молодежь все чаще выбирает жизнь за городом ради отдыха

Все больше молодежи хотят иметь свой дом за городом. По словам председателя Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежды Локтионовой, такая тенденция связана с тем, что участки используют больше для отдыха, чем для садовых работ.

«В садоводческих товариществах можно строить жилье и прописываться. Это доступно для тех, кто любит работать на земле. Но сегодня садовый участок – это не только место, где можно что-то выращивать, но и пространство для отдыха. В законе у нас так и прописано, что садовый земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственных культур, строительства жилых домов и отдыха, – отметила Локтионова. – Здесь можно построить дом большей площади, чем квартира, и при этом он обойдется дешевле. На участке можно детям организовать детскую площадку, рядом также организовать место для парковки машины. Дачный участок дает этот комфорт и объясняет повышенный интерес молодежи к покупке дачных и земельных участков».

Как ранее писал «Новый День», о покупке летнего дома или коттеджа мечтают почти 70% зумеров. Высокую востребованность дач у них связывают также с развитием современных технологий, из-за чего молодые люди стремятся к размеренному темпу жизни и спокойному отдыху на природе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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