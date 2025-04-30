Зумеры чаще других мечтают о собственном загородном доме

Представители молодого поколения больше остальных хотели бы приобрести собственный дом за городом.

Так, по данным исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Недвижимость», о покупке летнего дома или коттеджа мечтают 67% опрошенных зумеров. И 21% из них планируют сделать это уже через 2-3 года. Для сравнения, доля миллениалов, мечтающих о собственном доме, – 56%, а представителей поколения Х – 50%.

Примечательно, что 80% опрошенных молодых людей, у которых пока нет собственного дома, считают, что могли бы навсегда переехать за город, но только каждый четвертый зумер, у которого уже есть частный дом, живет за городом постоянно. Миллениалы выбирают загородную жизнь реже – 19%, как и представители поколения Х – 18%.

Коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров связывает высокую востребованность дач у зумеров с развитием современных технологий, из-за чего они стремятся к размеренному темпу жизни и спокойному отдыху на природе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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