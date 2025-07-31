Время закрутить банки. До зумеров дошла мода на заготовки

До зумеров дошла мода на заготовки. Прежде ими занимались, в основном, бумеры, причем, скорее, в силу необходимости, так как это поколение застало несколько волн дефицита (в советское и постсоветское время). Тренд на заготовки почти обошел стороной миллениалов, а вот зумеры охотно делают закрутки и морозят овощи и домашние полуфабрикаты на зиму.

«Отчасти это связано с трендом на здоровый образ жизни. Те, кто следит за своим здоровьем, не покупают помидоры зимой – в них нет никакой пользы, даже если попробовать найти какой-то вкус. Люди начали вспоминать, что есть понятие сезонности овощей и фруктов. Что перцы, выращенные на даче у бабушки летом, действительно полезнее тех, что куплены в супермаркете, и что если грамотно все заготовить, можно получать нутриенты из овощей, фруктов, ягод и зимой», – пояснила «Новому Дню» нутрициолог Марина Нагинина.

Специалист советует квасить капусту на зиму и делать другие ферментированные овощи, замораживать зажарку из моркови и лука, заправку для борща, очищенные и нарезанные кабачки, ягоды и фрукты, выращенные в местном климате, а не привезенные из других регионов или стран. «Сейчас идет сезон огурцов и помидоров, первые можно солить, вторые – нарезать и замораживать, чтобы потом использовать для супов, вторых блюд. Будет много полезнее, чем покупать консервированное. Плюс сейчас есть много ягод – заканчивается малина, но есть ремонтанная клубника, смородина, крыжовник, можно делать заморозки из них», – добавила она.

Популярность замороженных впрок продуктов объясняют и психологи: это и проще с точки зрения планирования времени, и модно, и доступно с точки зрения технологий. «Сейчас очень много клипов в соцсетях, как потратить два-три часа и сделать заготовок на две-три недели вперед, чтобы потом не стоять у плиты каждый день, а быстро готовить вкусную домашнюю еду. Многих подкупает эта нехитрая математика. Плюс сразу подключаются алгоритмы, таргетная реклама – посмотрел ролик про то, как наморозить заправку для борща, а тебе тут же подкидывают объявление от маркетплейса с предложением купить вакуумный упаковщик, конечно, это срабатывает», – заметила психолог Анна Зосимова.

Мода на заготовки из местных овощей и ягод может быть связана еще и с параллельным трендом на покупку загородной недвижимости. «Новый День» уже писал, что о покупке летнего дома или коттеджа мечтают 67% опрошенных зумеров.

Также у молодых людей набирает популярность т.н. бэби шауэр пати – вечеринки, на которые приглашают, в основном, подруг будущей мамы, а те приносят подарки, которые пригодятся ей после рождения ребенка. В том числе на таких посиделках делают и замораживают полуфабрикаты, чтобы занятая в первые недели после родов мама, могла иметь возможность быстро приготовить полезную домашнюю вкусную еду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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