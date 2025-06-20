Ностальгия по времени, в котором не жил: что заставляет зумеров слушать Кадышеву, «Любэ» и Киркорова

Несмотря на огромный выбор и доступность самой разнообразной музыки, все больше молодых людей увлекаются песнями Надежды Кадышевой и группы «Любэ». В тренде также почти 20-летняя композиция Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам». «Новый День» выяснил у психологов, с чем связаны такие музыкальные предпочтения представителей поколения Z.

С точки зрения психодинамического анализа, сейчас наблюдается переход к ностальгии, отмечает медицинский психолог Кирилл Бахарев из областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала «Детство» областной клинической психиатрической больницы: «До 90-х и 2000-х годов на эстраде звучали сложносочиненные композиции с глубоким смыслом, надеждой и идеями, которые были понятны и запоминались. Современная музыка часто лишена этих качеств: смысл, да и сами слова песни бывает сложно понять, а тем более запомнить».

По его словам, молодым не хватает сейчас культурных ориентиров, что вызывает у них чувство потерянности и отсутствие целей. В этом контексте обращение к музыке прошлых лет психолог рассматривает как положительную тенденцию: «Возрастает интерес к российской культуре, собственным корням, традиционным русским ценностям – это гораздо лучше, чем музыка, пропагандирующая нетрадиционные и даже вредные ценности, пустоту, обезличивание других людей, превосходство денежных богатств над духовными».

Концерт Надежды Кадышевой

Психолог Елена Чащихина из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики объясняет это явление романтизацией прошлого: «Удивительно, но многие зумеры испытывают ностальгию по тем временам, в которых и не жили вовсе. Это цифровое поколение, и их тоска по человеческому контакту, который в эпоху соцсетей обретает новые формы, не всегда удовлетворяющие базовую потребность человека в близости, проявляется в ностальгии по временам, когда, как им кажется, все было проще, дружба крепче, а любовь сильнее».

Кроме того, по ее словам, молодежь обращается к аутентичному звучанию, потому что устала от однообразия современной музыки, которая не помогает найти себя в этих мотивах: «Любовь к квази-народной Кадышевой или нетленкам «Любэ» у молодежи на самом деле является симптомом усталости от однообразия современной, что отечественной, что зарубежной поп-музыки, которая не отвечает потребности в самоидентификации и построении образа «Я». Возможно, унифицированного и одинакового – недостаточно, поэтому зумеры обращаются к тому, что имеет аутентичное звучание, отсылающее к народным корням».

Психологи отмечают, что увлечения молодежи выходят за рамки музыки прошлых лет – это также и популярность сериалов про 80-90-е, и такие тренды, как монастыринг, или тяга к переезду в деревню. Как ранее писал «Новый День», зумеры чаще других мечтают о собственном загородном доме. Эксперты связывают это с развитием современных технологий, из-за чего молодежь стремится к более спокойному ритму жизни и отдыху на природе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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