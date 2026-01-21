Рукоделие, пленка и советские игрушки: уставшие от ИИ создают тренд на аналоговую жизнь

В ответ на цифровую перегрузку – смартфоны, ИИ, голосовые помощники, умные устройства, информационный шум – возникает тренд на аналоговую жизнь. Люди во всем мире устали от виртуальности и ищут подлинность в общении и делах, сознательно замедляя темп жизни. Они выбирают способы работать и отдыхать без помощи технологий.

Так, рукоделие становится для многих способом психологической разгрузки и бегством от просмотра негативных новостей в соцсетях, передает CNN: «Компания Michael's, занимающаяся продажей товаров для творчества, ощутила это на себе. По данным компании, управляющей более чем 1300 магазинами в Северной Америке, количество запросов по теме «аналоговые хобби» на сайте за последние шесть месяцев увеличилось на 136%. Продажи наборов для творчества с инструкциями выросли на 86% в 2025 году. Ожидается, что в этом году этот показатель увеличится еще на 30-40%. Количество запросов на наборы для вязания выросло на 1200% в 2025 году».

Помимо этого, как уже писал «Новый День», с сентября 2024 года развивается тренд на пленочную фотографию. Аналоговые снимки теперь делают не только профессионалы – у простых граждан тоже растет спрос на «мыльницы», расходники к ним и услуги фотоателье, несмотря на существенные траты на это увлечение. Фотографы отмечают, что аналоговая фотография хоть и сложнее, но обладает своим шармом. «Когда ты знаешь, что у тебя строго ограниченное количество кадров, то подходить к каждому снимку будешь уже с умом. Выстроить кадр композиционно, проверить свет, вспышку, но при этом успеть поймать момент – это искусство», – пояснял ранее «Новому Дню» фотограф Артемий Зубов.

Даже прошедший Новый год запомнился бумом на украшение елки в советском и русском стиле. Особенно популярны были гирлянды из связанных между собой сушек или раскрашенных золотом орехов, грецких или арахиса, а также из флажков. Вернулись в моду и винтажные игрушки из ваты и жесткой фольги. В качестве более простой альтернативы рукоделы предлагали брать воздушный пластилин для создания игрушек – он быстро застывает на воздухе и не требует особых условий хранения, как ватная игрушка.

Психологи объясняют появление таких увлечений всплеском ностальгии и романтизацией прошлого. «Удивительно, но многие испытывают ностальгию по тем временам, в которых и не жили вовсе, – говорят специалисты. – Это поколение цифровой эры. Их тоска по человеческому контакту, который в эпоху соцсетей обретает новые формы, не всегда удовлетворяющие базовую потребность человека в близости, проявляется в ностальгии по временам, когда, как им кажется, все было проще, дружба крепче, а любовь сильнее».

Екатеринбург, Дарья Деменева

